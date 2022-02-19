Бразилец может подписать полноценный контракт с швейцарским клубом.
Маркиньос Сиприано, фото Шахтер
19 февраля 2022, 20:50
Швейцарский Сьон работает над оформлением полноценного трансфера Маркиньоса Сиприано из донецкого Шахтера.
Как сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо, Сьон готов активировать опцию выкупа в размере 1,5 миллиона евро.
Инсайдер также утверждает, что на Маркиньоса Сиприано претендует Андерлехт, который собирается вступить в переговоры летом.
Отметим, что в текущем сезоне 23-летний бразилец провел 21 поединок, отметившись результативной передачей.
Напомним, что Сьон подписал Сиприано прошлым летом на правах арендного соглашения.