Швейцарский Сьон работает над оформлением полноценного трансфера Маркиньоса Сиприано из донецкого Шахтера.

Как сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо, Сьон готов активировать опцию выкупа в размере 1,5 миллиона евро.

Инсайдер также утверждает, что на Маркиньоса Сиприано претендует Андерлехт, который собирается вступить в переговоры летом.

Отметим, что в текущем сезоне 23-летний бразилец провел 21 поединок, отметившись результативной передачей.

Напомним, что Сьон подписал Сиприано прошлым летом на правах арендного соглашения.