Украина

Главный тренер Динамо U-19 уже изучил игру португальцев.

Главный тренер молодежной команды Динамо Киев Игорь Костюк рассказал о подготовке к оставшейся части сезона.

"На этот раз погода была хорошая и мы выполнили все, что запланировали ранее. Мы провели три спарринга, тренировки, выполнили весь объем работы. К началу чемпионата подходим практически в оптимальных кондициях.



"Все в хорошем состоянии, не надо никого подгонять и форсировать физическую форму. Мы уже вошли в недельный подготовительный цикл перед матчем с Ингульцом. Команда работает по намеченной программе в режиме одной тренировки в день. После поединка с Ингульцом планируем продолжить работу в этом же режиме в Киеве на естественных полях, если это позволит погода.



Мы дали свою дату и время, УЕФА утвердил их и мы готовимся, учитывая эту информацию. Мы готовимся на 2 марта на 17:00, билеты уже в продаже, есть ажиотаж и это хорошо. Надеемся, что трибуны будут заполнены, это даст дополнительный стимул и мотивацию для команды. Настроение совсем другое, когда много болельщиков на трибунах.



Конечно, мы просмотрели матчи Спортинга, уже понимаем в какой футбол они играют, какую тактику используют, какие исполнители требуют больше внимания с нашей стороны. Мы просмотрели их матчи с Боруссией, Бешикташем, Аяксом и имеем представление о сопернике и их сильных качествах", — приводит слова Костюка официальный сайт киевлян.

Матч Динамо U-19 — Спортинг U-19 состоится в Киеве. Базовая дата — 1 марта.