Украина

Накануне старта весенней части сезона Football.ua пообщался с главным тренером одесского Черноморца, Романом Григорчуком.

Уже совсем в скором времени возобновляется розыгрыш украинской Премьер-лиги, а для одесского Черноморца оставшаяся часть сезона получится вдвойне особенной, так как на пост главного тренера "моряков" вернулся культовый для города специалист — Роман Григорчук.

— Как вы можете оценить зимние сборы команды?

— Мы проделали большую, объёмную работу. Немного мешала погода. В этом году в Турции она была необычайно холодной, из-за чего у нас сорвалось несколько запланированных занятий.

— Матчи в рамках турнира Winter Cup оказались более полезными для команды, чем обычные контрольные поединки?

— Эти игры действительно оказались полезными для нас. Матчи в рамках турнира — это больше, чем обычная контрольная игра. Это чувствовалось во всём, и во время турнира мы смогли наилучшим образом решить все необходимые нам задачи — это и тренировка футболистов, и получение информации по команде, и проверка некоторых тактических сочетаний. Удалось получить большой объём информации, который будет очень полезным для нас.

— В трёх матчах на Winter Cup команда пропускала на последних минутах. Чем обусловлена такая тенденция и удастся ли избегать её в официальных поединках?

— Конечно, это неприятный момент, особенно в психологическом аспекте. Ведь это расстраивает и заставляет игроков нервничать. Тем не менее, не думаю, что это тенденция. Мы увидели определённые тенденции в других аспектах, особенно оборонительной игры. Но конечно, это был негативный момент, и мы сделаем всё возможное, чтобы этого не повторялось в официальных играх.

— В зимнее трансферное окно Черноморец был одним из наиболее активных украинских клубов. Можно ли сказать, что команда укомплектована уже на 100%?

— Нет, мы ещё хотим доработать в этом плане.

— То есть, можно ожидать ещё новичков?

— Мы хотели бы этого.

— Среди уже имеющихся новичков команды, Бергквист и Ванцаш — капитаны своих бывших команд. Характер и лидерские качества были одним из критериев подбора футболистов?

— Мы не искали специально капитанов. При комплектации команды мы хотели получить опытных игроков, способных решать наши задачи в условиях непростой турнирной ситуации, которая предполагает стресс и давление. Для этого нужен определённый опыт. И наличие сразу двух бывших капитанов команд, должно нам помочь.

— В Черноморце осталось три арендованных футболиста Динамо — Цитаишвили, Биловар и Михайленко. Рассматриваются ли они, как возможное долгосрочное усиление команды? Может ли клуб продлить их аренду летом или выкупить, если они удачно проявят себя в весенней части сезона?

— На данный момент, мы не отражали это ни документально, ни в разговорах. Это сейчас не главное. Главное, чтобы в составе команды были люди, способные помочь решить нашу основную задачу — остаться в УПЛ.

— Во время сборов повреждения получили Бергквист, Юсов и Русин. Каково их состояние и когда их можно ждать на поле?

— К счастью, мы не можем говорить о серьёзных повреждениях. Это были лёгкие травмы. Немного сложнее ситуация с Бергквистом, ему может понадобится определённое время на восстановление. А повреждения Юсова и Русина назвать серьёзными нельзя.

— То есть, уже в матче с Мариуполем можно ожидать их на поле?

— Мы надеемся на это.

— Сейчас в команде два основных футболиста команды периода 2011-2014 — Евгений Паст и Иван Бобко. Можно ли их символически назвать связующим звеном, передающим дух той команды команде нынешней?

— Всё же, я считаю, что эти два периода нужно разделять. Могу сказать слова благодарности тем же Бобко и Пасту за их вклад в результат, которого мы достигли в тот период. Что касается нынешней команды — это новая страница, новая часть истории Черноморца. Увязывать одно с другим не хочется. Надеюсь лишь, что и Паст, и Бобко будут нам максимально полезны и смогут внести серьёзный вклад в уже новую страницу истории Черноморца.

— Евгений Паст, на данный момент — основной вратарь команды?

— Мы никогда не делаем такие заключения, потому что все люди, находящиеся в команде, имеют одинаковые шансы, чтобы выйти на матч. Мы всегда выбираем состав исходя из текущего состояния игрока. Кто лучше готов к игре — тот и выходит на поле.

— Несколько дней назад Черноморец подписал канадского защитника Манджрекара Джеймса. Болельщики ещё не имели возможности видеть его в деле, потому попрошу вас дать краткую характеристику этого футболиста.

— Это центральный защитник, игрок с большим опытом, выступавший за Мидтьюлланн. Это довольно серьёзный уровень. Джеймс — это одна из тех фигур, на которую мы будем рассчитывать в центре обороны.

— Впервые в вашей карьере вы столкнулись со столь огромным грузом ожиданий. К Черноморцу приковано внимание всей Одессы и Украины в целом, и от команды ждут стремительного прогресса. Этот груз ожиданий на вас лично больше оказывает психологическое давление или наоборот, придаёт азарта?

— Наверное, в какой-то мере, и то, и другое. Не скажу, что испытываю сильное давление, но есть понимание огромнейшей ответственности. Очень хочется оправдать надежды того огромного количества людей, которые следят за нашей командой. Болельщиков, реально любящих и переживающих за одесский футбол. В этой ситуации невероятно важно, чтобы мы сумели добиться того футбола, который они ходят видеть. Это должен быть результативный футбол хорошего качества. Для этого мы должны решить нашу первую задачу и двигаться дальше, чтобы возродить ту прекрасную атмосферу на стадионе, которая была ранее. Этого очень хотелось бы.

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Александр Шевченко, Football.ua