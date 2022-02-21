Команды сыграют раньше назначенного времени.
Фото ФК Черноморец
21 февраля 2022, 17:56
В рамках 19 тура украинской Премьер-лиги одесский Черноморец дома сыграет против Мариуполя.
Изначально планировалось провести поединок 27 февраля в 19:30 по киевскому времени.
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Однако, как сообщает пресс-служба "моряков", УПЛ перенесла встречу на 17:00 по киевскому времени.
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