Украина

Команды сыграют раньше назначенного времени.

В рамках 19 тура украинской Премьер-лиги одесский Черноморец дома сыграет против Мариуполя.

Изначально планировалось провести поединок 27 февраля в 19:30 по киевскому времени.

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Однако, как сообщает пресс-служба "моряков", УПЛ перенесла встречу на 17:00 по киевскому времени.

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