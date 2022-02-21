Украина

Защитник подписал контракт с одесским клубом.

Одесский Черноморец огласил о подписании бывшего защитника сборной Украины Николая Морозюка.

Детали контракта 34-летнего футболиста с "моряками" пока неизвестны. Он присоединился к Черноморцу на правах свободного агента.

Летом 2021 года Морозюк покинул турецкий Ризеспор и с тех пор находился в поисках нового клуба. Зимние сборы он провел вместе с Черноморем.

В Украине футболист выступал за киевское Динамо, Оболонь, Днепр, Кривбасс и донецкий Металлург.