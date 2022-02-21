Форвард травмировался в тренажерном зале.
Артем Довбик, СК Днепр-1
21 февраля 2022, 20:20
Нападающий СК-Днепр-1 и сборной Украины Артем Довбик получил травму. От этом сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, футболист работал в тренажерном зале со штангой и повредил грудную мышцу.
Что касается сроков восстановления, то форвард может пропустить от пяти до шести недель.
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Таким образом Довбик рискует пропустить отборочные матчи сборной Украины на чемпионат мира-2022 и игры Днепра-1 в УПЛ.