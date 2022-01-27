Форвард Днепра-1 может продолжить свою карьеру в итальянской Серии А.
АРТЕМ ДОВБИК, СК ДНЕПР-1
27 января 2022, 00:19
Нападающий Днепра-1 и сборной Украины Артем Довбик попал в сферу интересов Торино. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.
По информации источника, руководство "быков" рассматривает 24-летнего украинца как потенциальную замену Андреа Белотти, который до сих пор не может договориться с клубом о новом контракте.
В нынешнем сезоне Довбик провел 17 поединков, в которых забил 14 голов и отдал четыре ассиста.
Ранее сообщалось, что Довбик признан лучшим игроком Днепра-1 по итогам 2021 года.