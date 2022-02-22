Украина

Защитник Металлиста рассказал о ходе зимних сборов.

Александр Мизюк считает, что Металлист практически готов к возобновлению сезона.

"На сборах никогда не бывает без усталости, здесь это в порядке вещей, – цитирует защитника официальный сайт Металлиста. – Но постепенно мы набираем необходимые кондиции к кубковому матчу с Зарей".

"Мне удавалось забивать в Кубке, хотелось бы и теперь, но главное — выиграть. Ведь побеждает вся команда. С Десной, с Колосом старались все, и все молодцы. Так же хочется и с Зарей".

Матч 1/4 финала Кубка Украины Металлист — Заря состоится 1 марта в 19:30.