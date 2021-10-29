Украина

Защитник Металлиста высказался о победе над Колосом в матче Кубка Украины.

Металлист в матче 1/8 финала Кубка Украины одержал минимальную победу над Колосом и прошел в четвертьфинал турнира, выбив представителя УПЛ.

Защитник харьковского клуба Александр Мизюк поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"Хотим пройти как можно дальше. Мечта — играть в высшей лиге. Это самое главное. Надеюсь, это получится с Металлистом", — заявил Мизюк в программе Футбол NEWS.

На Football.ua доступен видеообзор матча Металлист — Колос.