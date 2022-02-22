Украина

Посредники в трансфере Хочолавы в Копенгаген не получили средства от экс-директора клуба

В летнее трансферное окно 2021 года донецкий Шахтер продал защитника сборной Грузии Давида Хочолаву в Копенгаген.

Однако, как сообщает издание Ekstra Bladet, посредники в трансфере футболиста в датский клуб не получили средств, которые обязаны были заплатить.

По этому делу обвиняется бывший директор Копенгагена по футбольным операциям и международным отношениям Даниэль Роммедаль. Шевченковский районный суд Киева обвиняет его в мошенничестве и обязал этим делом заняться полиции.

Копенгаген и Роммедаль могут получить крупный штраф. Экс-директор клуба может быть задержан интерполом. Клубу грозит арест всех счетов.

Отметим, что Хочолава является важным игроком основы Копенгагена. На его счету в текущем сезоне один гол и один ассист в 26 играх.

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