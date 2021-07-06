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Грузинский защитник рассказал о своем переходе в датский чемпионат.

Новоиспеченный защитник Копенгагена Давид Хочолава прокомментировал свой переход в датский клуб из донецкого Шахтера.

"Я очень счастлив, что все встало на свои места с переходом в Копенгаген. Это большой клуб с действительно хорошей историей, в том числе в Европе.

Я давно знал об их интересе ко мне, и хотя был интерес и со стороны других клубов, я всегда видел в Копенгагене возможность для себя, если бы все стороны смогли договориться.

Поэтому я также немного следил за тем, как работает команда, и знаю, что мои новые партнеры по команде обладают отличными качествами. Я с нетерпением жду встречи со всеми в команде и уже хочу вернуться на игровое поле", — приводит слова Хочолавы официальный сайт датского клуба.

Напомним, Хочолава провел в составе Шахтера четыре года и у него был контракт до лета 2025 года.

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