Украина

Футболист пропустит возобновление розыгрыша УПЛ.

Нападающий СК Днепр-1 и сборной Украины Артем Довбик пропустит возобновление розыгрыша Украинской Премьер-Лиги по причине травмы.

Футболист получил повреждение во время занятий в тренажерном зале и выбыл на 5-6 недель, сообщает официальный сайт днепрян. Характер травмы не уточняется.

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Таким образом, Довбик рискует пропустить матч сборной Украины за право сыграть на ЧМ-2022 в Катаре.

В текущем сезоне на счету 24-летнего футболиста 14 забитых мячей и четыре результативных передачи в семнадцати матчах УПЛ. Кроме того, Довбик сыграл один матч в Кубке Украины.

Ранее мнением о своем подопечном поделился главный тренер Днепра-1 Игор Йовичевич.