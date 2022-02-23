Украина

Глава комитета арбитр высказался на презентации третьего фургона VAR.

Глава комитетов арбитров УАФ Лучано Лучи рассказал о том, что вскоре все матчи УПЛ будут проходить с VAR.

"Мы приложили очень много усилий, чтобы обеспечить VAR все матчи чемпионата, и мы очень близки к этой цели. Украина – большая страна, расстояние в километрах впечатляет, но будем стараться, все будет зависеть от календаря. Четвертый фургон, в любом случае, точно решит все вопросы.

Сейчас 16 арбитров готовы работать с VAR, но нужно различать арбитров в поле и арбитров в фургоне", — сказал Лучи в эфире Футбол NEWS.

Отметим, что первый поединок второй половины сезона УПЛ состоится 25 февраля. В нем Минай сыграет против Зари.