Еще одно оборудование появится в о второй половине чемпионата.
Система VAR, УАФ
17 февраля 2022, 23:26
Глава комитета арбитров УАФ Лучано Лучи заявил, что в весенней части УПЛ будет работать три фургона с системой VAR.
"Мы проведем тестирование по физической подготовленности и решим, кто из арбитров получит назначения уже на 19 тур УПЛ.
Мы оценим и теоретическую подготовку судей при поддержке нашего технического консультанта Николы Риццоли. Он специализируется в вопросах VAR.
Во вторник днем, возле Дома футбола, будет проведена презентация третьего фургона VAR", — рассказал Лучи.
Отметим, что первый поединок второй половины сезона УПЛ состоится 25 февраля. В нем Минай сыграет против Зари.
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