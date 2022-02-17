Украина

Еще одно оборудование появится в о второй половине чемпионата.

Глава комитета арбитров УАФ Лучано Лучи заявил, что в весенней части УПЛ будет работать три фургона с системой VAR.

"Мы проведем тестирование по физической подготовленности и решим, кто из арбитров получит назначения уже на 19 тур УПЛ.

Мы оценим и теоретическую подготовку судей при поддержке нашего технического консультанта Николы Риццоли. Он специализируется в вопросах VAR.

Во вторник днем, возле Дома футбола, будет проведена презентация третьего фургона VAR", — рассказал Лучи.

Отметим, что первый поединок второй половины сезона УПЛ состоится 25 февраля. В нем Минай сыграет против Зари.

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