Украина

Турецкий клуб следит за исполнителями атакующей линии.

Агрессия и нарушение суверенитета Украины со стороны Российской Федерации создают неблагоприятный психологический фон внутри нашей страны, который сильнее всего ощущают иностранные граждане, связанные трудовыми отношениями со своими работодателями.

Напряженность приводит к ситуациям в мире футбола, аналогичным событиям 2014 года, когда некоторые игроки с зарубежным паспортом старались покинуть клубы-участники украинской Премьер-лиги, а желающие их приобрести команды с завидным постоянством пользовались подобной возможностью.

Турецкий Бешикташ, как сообщает локальный ресурс fotospor.com, уже проводит наблюдение сразу за тремя игроками линии атаки донецкого Шахтера: Тете, Лассина Траоре и Фернандо, намереваясь заключить с ними устные договоренности для последующих переговоров о трансфере с "оранжево-черными".

Однако, даже на родине "орлов" отмечают, что у клуба будет крайне мало шансов заполучить хотя бы одного из трех исполнителей, так как конкуренция в их отношении является достаточно большой, да и сам Шахтер твердо намерен возобновлять сезон УПЛ, уже вернувшись в Украину после подготовительных сборов.