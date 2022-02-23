Гравець підтримав державу у складний час.
Андрій Ярмоленко, getty images
23 февраля 2022, 22:56
Півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко звернувся до українського народу на тлі агрессії з боку сусіда.
"Закликаю кожного українця об'єднатись, показати свою віданність країні, підтримати нашу армію. Наша сила – свобода, право вибору, повага та людські цінності.
Наш вибір – європейська Україна. Ми – сильна нація, ми на своїй землі і правда – за нами!", — написав гравець у своєму Instagram.
Нагадаємо, що раніше Україну підтримав Андрій Шевченко, виразивши впевненість, що Україна переможе.