Екс-тренер національної збірної висловив свою позицію.
Андрей Шевченко, Getty Images
23 февраля 2022, 13:14
Андрій Шевченко не залишився осторонь подій навколо України.
“Україна — моя Батьківщина! Я завжди пишався своїм народом і своєю країною!”
“Ми пережили багато непростих періодів, і за минулі 30 років сформувалися як нація! Нація щирих, працелюбних і волелюбних громадян! Це найголовніше наше надбання! Сьогодні складний час для всіх нас. Але ми маємо єднатися!”
“У єдності ми переможемо ! Слава Україні!”
Раніше свою позицію висловив Олександр Зінченко.