Украина

Екс-тренер національної збірної висловив свою позицію.

Андрій Шевченко не залишився осторонь подій навколо України.

“Україна — моя Батьківщина! Я завжди пишався своїм народом і своєю країною!”

“Ми пережили багато непростих періодів, і за минулі 30 років сформувалися як нація! Нація щирих, працелюбних і волелюбних громадян! Це найголовніше наше надбання! Сьогодні складний час для всіх нас. Але ми маємо єднатися!”

“У єдності ми переможемо ! Слава Україні!”

Раніше свою позицію висловив Олександр Зінченко.