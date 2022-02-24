Жахливі новини сьогоднішнього ранку не обійшли стороною жодну українську оселю. Через атаку російських військ на територію України президентом та Верховною Радою було введено в дію надзвичайний стан.

Одним з організаційних питань за таких умов залишається повернення клубів до роботи у межах нашої країни.

Стосовно цього одеський Чорноморець зробив наступне звернення до вболівальників:

"Сьогодні вранці президент України, Верховний Головнокомандувач Збройних сил України Володимир Зеленський оголосив про введення воєнного стану на всій території країни у зв’язку зі вторгненням з боку Росії.

Заплановане на сьогодні відкрите тренування, зрозуміло, відміняється. Ми піклуємось про безпеку всіх вас та команди.

Чорноморець залишається в стані підготовки до сезону. Всі тренування проводитимуться в безпечному місці.

Незважаючи на тривожні новини, не панікуйте. Не поширюйте фейки. Вірте у краще та, по можливості, залишайтесь вдома із близькими.

Все буде Чорноморець! Все буде Україна!", — йдеться у заяві "моряків".

Нагадаємо, що Чорноморець під керівництвом Романа Григорчука мав відновити сезон домашньою грою проти Маріуполя 27 лютого.

Шановні співвітчизники! Сьогодні з ранку Україна зазнала удару з боку російської федерації. Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки. Країна подолає ординську навалу. Ми з вами її подолаємо! Слава Україні!