Одеський клуб заявив про наміри не припиняти роботу.
фото ФК Чорноморець Одеса
24 февраля 2022, 10:06
Жахливі новини сьогоднішнього ранку не обійшли стороною жодну українську оселю. Через атаку російських військ на територію України президентом та Верховною Радою було введено в дію надзвичайний стан.
Одним з організаційних питань за таких умов залишається повернення клубів до роботи у межах нашої країни.
Стосовно цього одеський Чорноморець зробив наступне звернення до вболівальників:
"Сьогодні вранці президент України, Верховний Головнокомандувач Збройних сил України Володимир Зеленський оголосив про введення воєнного стану на всій території країни у зв’язку зі вторгненням з боку Росії.
Заплановане на сьогодні відкрите тренування, зрозуміло, відміняється. Ми піклуємось про безпеку всіх вас та команди.
Чорноморець залишається в стані підготовки до сезону. Всі тренування проводитимуться в безпечному місці.
Незважаючи на тривожні новини, не панікуйте. Не поширюйте фейки. Вірте у краще та, по можливості, залишайтесь вдома із близькими.
Все буде Чорноморець! Все буде Україна!", — йдеться у заяві "моряків".
Нагадаємо, що Чорноморець під керівництвом Романа Григорчука мав відновити сезон домашньою грою проти Маріуполя 27 лютого.
Шановні співвітчизники! Сьогодні з ранку Україна зазнала удару з боку російської федерації. Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки. Країна подолає ординську навалу. Ми з вами її подолаємо! Слава Україні!