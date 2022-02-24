Украина

Одеський клуб заявив про наміри не припиняти роботу.

Жахливі новини сьогоднішнього ранку не обійшли стороною жодну українську оселю. Через атаку російських військ на територію України президентом та Верховною Радою було введено в дію надзвичайний стан.

Одним з організаційних питань за таких умов залишається повернення клубів до роботи у межах нашої країни.

Стосовно цього одеський Чорноморець зробив наступне звернення до вболівальників:

"Сьогодні вранці президент України, Верховний Головнокомандувач Збройних сил України Володимир Зеленський оголосив про введення воєнного стану на всій території країни у зв’язку зі вторгненням з боку Росії.

Заплановане на сьогодні відкрите тренування, зрозуміло, відміняється. Ми піклуємось про безпеку всіх вас та команди.

Чорноморець залишається в стані підготовки до сезону. Всі тренування проводитимуться в безпечному місці.

Незважаючи на тривожні новини, не панікуйте. Не поширюйте фейки. Вірте у краще та, по можливості, залишайтесь вдома із близькими.

Все буде Чорноморець! Все буде Україна!", — йдеться у заяві "моряків".

Нагадаємо, що Чорноморець під керівництвом Романа Григорчука мав відновити сезон домашньою грою проти Маріуполя 27 лютого.

Шановні співвітчизники! Сьогодні з ранку Україна зазнала удару з боку російської федерації. Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки. Країна подолає ординську навалу. Ми з вами її подолаємо! Слава Україні!