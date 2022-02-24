Украина

Румунський спеціаліст прокоментував призупинення чемпіонату.

Головний тренер Динамо Мірча Луческу поділився своїми думками щодо широкомасштабного нападу Росії на Україну та призупинення чемпіонату України.

"Усі спортивні заходи в Україні призупинено на 30 днів. Я не поїду з Києва, не повернуся у Румунію, я не боягуз.

Сподіваюся, ця війна, яку почали ідіоти, буде зупинена якнайшвидше. Ніколи не вважав можливим, що війна почнеться", – приводит слова Луческу Tribun Dergi.

Нагадаємо, раніше УПЛ повідомила про призупинення чемпіонату України у зв’язку із введенням воєнного стану.