Румунський спеціаліст прокоментував призупинення чемпіонату.
Мирча Луческу, фото: ФК Шахтер
24 февраля 2022, 11:10
Головний тренер Динамо Мірча Луческу поділився своїми думками щодо широкомасштабного нападу Росії на Україну та призупинення чемпіонату України.
"Усі спортивні заходи в Україні призупинено на 30 днів. Я не поїду з Києва, не повернуся у Румунію, я не боягуз.
Сподіваюся, ця війна, яку почали ідіоти, буде зупинена якнайшвидше. Ніколи не вважав можливим, що війна почнеться", – приводит слова Луческу Tribun Dergi.
Нагадаємо, раніше УПЛ повідомила про призупинення чемпіонату України у зв’язку із введенням воєнного стану.