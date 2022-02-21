Делегация клуба прибыла после сборов в Киев.
ФОТО ФК Динамо
21 февраля 2022, 22:22
Киевское Динамо после окончания учебно-тренировочных сборов в Турции вернулось в Украину.
Тренировки на загородной базе в Вите-Литовской "бело-синие" начнут 23 февраля а сейчас команда получила один выходной.
За три сбора киевляне сыграли 15 спаррингов, в которых одержали 12 побед и трижды сыграли вничью.
Первым соперником киевлян во втором круге УПЛ станет Ингулец. Матч Динамо Киев — Ингулец состоится 26 февраля и начнется в 14:00 по киевскому времени
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