Украина

Делегация клуба прибыла после сборов в Киев.

Киевское Динамо после окончания учебно-тренировочных сборов в Турции вернулось в Украину.

Тренировки на загородной базе в Вите-Литовской "бело-синие" начнут 23 февраля а сейчас команда получила один выходной.

За три сбора киевляне сыграли 15 спаррингов, в которых одержали 12 побед и трижды сыграли вничью.

Первым соперником киевлян во втором круге УПЛ станет Ингулец. Матч Динамо Киев — Ингулец состоится 26 февраля и начнется в 14:00 по киевскому времени

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