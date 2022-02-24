Украина

Український футболіст висловив слова підтримки на адресу країни.

Півзахисник Легії Ігор Харатін прокоментував воєнне вторгнення Росії в Україну та подякував громадянам Польщі за підтримку.

"Моя сім’я та я з України. Ми любимо та цінуємо нашу країну. Віримо, що буде мир. Зараз для нас головне – віра та єднання. Україно, тримайся.

Дякую всім полякам за підтримку нас у цей тяжкий час. Дуже вдячний", – розповів Харатін у звернені на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, Харатін став гравцем Легії у вересні минулого року, підписавши контракт до 2024 року.