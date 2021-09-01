Украинец продолжит карьеру в чемпионате Польши.
Игорь Харатин, ФК Легия
01 сентября 2021, 19:50
Полузащитник сборной Украины и венгерского Ференцвароша Игорь Харатин продолжит карьеру в Польской Легии, сообщает пресс-служба клуба.
Контракт с 26-летним хавбеком подписан на три года, до лета 2024.
По информации портала Transfermarkt, сумма трансфера за футболиста составила 600 тысяч евро.
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