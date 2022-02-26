Футболіст підтримав нашу країну в тяжкий момент.
Георгій Квілітая, Instagram
26 февраля 2022, 09:56
Гравець збірної Грузії Георгій Квілітая підтримав Україну у момент війни, яку розпочала країна агресор рф.
"Україно, у нас спільний ворог", — написав Квілітая. У своємо пості в Instagram він тегнув Романа Яремчука, Ігоря Пластуна, Євгенія Макаренко та Андрія Бацулу.
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