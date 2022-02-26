Украина

Ультрас-групи не залишились осторонь.

Під час матчу чемпіонату Польщі між Легією та Віслою, фанати обох клубів обмінювалися зарядами на підтрику України проти країни, яка прийшла зі зброєю на нашу землю, знищує наше населення, армію будівлі і так далі.

"Руска курва олє-олє-олє", — було чутно з трибун стадіону у Варшаві . Також фанати тримали банер, який не потребує перекладу:

У Першому дивізіоні Польщі фанати Заглембе (Сосновець) також вивесили банер проти окупанта:

Шановні співвітчизники! 24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала нападу з боку Російської Федерації. Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки. Слава Україні!