Екс-гравець збірної України записав звернення до світу.
Евгений Коноплянка, Getty Images
27 февраля 2022, 08:25
Вингер Краковії Євген Коноплянка закликав допомогти цивілізований світ Україні, яка веде війну проти РФ.
"Ніколи б не міг уявити, що найстрашніші думки стануть реальністю. Країна, у якій я народився і виріс, зробив перші кроки у футболі і створив сім‘ю, країна, герб якої майорить на футболці національної збірної, – опинилася в жорстокій, несправедливій і підступній війні з Росією.
Серце кров‘ю обливається через те, що сьогоднішня війна розділила мене з моєю сім‘єю, снаряди літають над головами моїх дітей та дружини. Я завжди прагнув українського майбутнього для них і планував це майбутнє саме в Україні. В Україні без Росії.
Закликаю весь цивілізований світ підтримати українську державу не словом, а ділом. Зупиніть цих нелюдів. З нами правда, з нами бог і непереможний український дух.
Пишаюся нашими незламними воїнами, які ціною свого життя боронять нашу Україну, хоробрими жінками, волонтерами, підрозділами територіальної оборони та всіма, хто українець в серці та на ділі. Разом до перемоги над російським окупантом. Слава Україні", — написав Коноплянка в Instagram.
Шановні співвітчизники! 24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала нападу з боку Російської Федерації. Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки. Слава Україні!