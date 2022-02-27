Шкурін покинув Динамо Київ та перейшов у Ракув

Украина

Гравець достроково покинув Динамо.

Форвард із Беларусі Ілля Шкурін, який на правах оренди виступав за київське Динамо, став гравцем польського Ракуву.

Відомо, що Ракув зможе викупити Шкуріна в ЦСКА за один мільйон євро. Він проведе там залишок 2022 року.

Нагадаємо, що форвард перейшов до Динамо літом 2021 року, а його оренда була розрахована до літа 2022 року.

В 11 матчах за "біло-синіх", Шкурін віддав чотири асисти, а голів не забивав. Раніше Шкурін прокоментував ситуацію в Україні.