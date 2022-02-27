Шкурін покинув Динамо Київ та перейшов у Ракув

Гравець достроково покинув Динамо.
Илля Шкурін, ФК Динамо
27 февраля 2022, 11:02
Форвард із Беларусі Ілля Шкурін, який на правах оренди виступав за київське Динамо, став гравцем польського Ракуву.
Відомо, що Ракув зможе викупити Шкуріна в ЦСКА за один мільйон євро. Він проведе там залишок 2022 року.
Нагадаємо, що форвард перейшов до Динамо літом 2021 року, а його оренда була розрахована до літа 2022 року.
В 11 матчах за "біло-синіх", Шкурін віддав чотири асисти, а голів не забивав. Раніше Шкурін прокоментував ситуацію в Україні.
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