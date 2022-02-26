Білоруський нападник київського Динамо Ілля Шкурін виступив проти військової агресії Росії в Україні.

"Як можна говорити про війну в країні та вести якісь військові дії, говорити про зовнішнього ворога у вигляді України, яка дуже активно намагається просто жити своїм життям? Це, безумовно, розходиться із планами російського світу.

Коли ваша країна не відійшла досі від війни, яка закінчилася майже 80 років тому, де нікому не діло до власних громадян, які віддавали все, що в них було, і навіть більше. Де своїми громадянами готові пожертвувати заради своїх жорстоких та корисливих цілей.

Це точно не та ситуація, де можна промовчати, це справжнісінька війна, яку Європа не бачила з минулого століття, і яку творять, не запитавши відповіді у вас.

Хотілося б запитати тих білорусів, які вважали, що воно якось саме, зате тихо, мирне небо над головою і стабільне, а тепер розклад трохи помінявся, чи не так? Живе Білорусь. Слава Україні", — написав Шкурін в Instagram.

Шановні співвітчизники! Сьогодні з ранку Україна зазнала удару с боку російської федерації. Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки. Слава Україні!