Футболіст вже звернувся до ФІФА.
вітао, фото шахтар донецьк
27 февраля 2022, 18:15
Захисник донецького Шахтаря Вітао хоче достроково розірвати контракт із командою через напад РФ на Україну.
Футболіст вже звернувся до ФІФА за юридичною консультацією, передає Transfers42hr. Футболіст не має наміру чекати і вже залишив Україну.
Окрім того, такі самі наміри мают і інші футболісти Шахтаря із бразильским паспортом. Зазначимо, що етнічний бразилец Мораєс не має змоги покинути Україну через те, що в нього є і український паспорт.
Раніше з коментарем щодо останніх подій в нашій країни висловився генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін.