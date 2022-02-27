Украина

Футболіст вже звернувся до ФІФА.

Захисник донецького Шахтаря Вітао хоче достроково розірвати контракт із командою через напад РФ на Україну.

Футболіст вже звернувся до ФІФА за юридичною консультацією, передає Transfers42hr. Футболіст не має наміру чекати і вже залишив Україну.

Окрім того, такі самі наміри мают і інші футболісти Шахтаря із бразильским паспортом. Зазначимо, що етнічний бразилец Мораєс не має змоги покинути Україну через те, що в нього є і український паспорт.

Раніше з коментарем щодо останніх подій в нашій країни висловився генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін.