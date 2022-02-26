Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін виступив з коментарем про останні події.
СЕРГЕЙ ПАЛКИН, ФК ШАХТЕР
26 февраля 2022, 15:51
Палкін закликав світову спільноту допомогти нашій країні.
"У країні війна. Росія вчинила масштабне вторгнення до України. Гинуть люди. Немає слів описати те, що відбувається. Світова спільнота мусить зупинити це чимшвидше. Я закликаю клуби, з якими ми грали, а це більшість топових команд Європи, УЄФА, десятки мільйонів уболівальників надати на своєму рівні максимальну підтримку Україні", — цитує гендира сайт Шахтаря.
"Ця війна стосується кожного європейця сьогодні. Лише об'єднавши сили, ми можемо перемогти це безумство. Я вірю, що разом ми вистоїмо та переможемо. Я багато пережив яскравих моментів із Шахтарем, однак для мене особисто найбільшою перемогою в житті буде перемога в цій війні за незалежність України.
Щодо ситуації в клубі. Я перебуваю в Києві. Більшість гравців і тренерів з родинами перебувають у Києві. Ми намагаємося знайти варіанти, як евакуювати наших іноземців та їхні родини. Наскільки мені відомо, Соломон і Тете перебувають уже за межами України. Співробітники клубу – по домівках, у бомбосховищах, підвалах, у метро. Там, де безпечніше. Якщо є змога – евакуюють сім'ї.
Наразі, за наявними даними, будь-яких постраждалих серед співробітників та їхніх родин немає. Намагаємось підтримувати комунікації всередині, обмінюємось інформацією, підтримуємо одне одного. Усі наші думки сьогодні – про закінчення цієї божевільної війни. Про українських воїнів, про тих, хто захищає нашу країну та її право на суверенітет і незалежність. Вірю, що разом ми переможемо!"
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