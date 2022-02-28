Украина

Екс-футболіст не залищився осторонь війни проти РФ.

Екс-футболіст київського Динамо та сбірної України Олександр Алієв відреагував на напад РФ на нашу державу.

Колишній хавбек вступив до лав територіальної оборони Києва. Відповідну фотографію оприлюднив мешканець столиці України.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Юрій Вернидуб вступив до лав Збройних Сил України.

Шановні співвітчизники! 24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала нападу з боку Російської Федерації. Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки. Слава Україні!