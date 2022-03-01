Украина

Українець поділився думкам щодо ситуації в країні.

Півзахисник Динамо Віталій Буяльский висловився щодо початку російсько-української війни і підтримав Збройні сили України.

"Я – Віталій Буяльський, народився в м. Калинівці, що на Вінниччині, завжди був патріотом своєї країни!

Те, що відбувається зараз в нашій країні – це геноцид нації, знищення моєї країни!

Я пишаюсь нашою армією, за те що захищають нас від лютого ворога, Росії, ми обов’язково переможемо! Я хочу, щоб наші діти зростали під мирним небом без війни в Україні!

П.С.: Путін, іди на х*й!!!" – опублікував Буяльський звернення в Instagram.

Раніше з підтримкою на адресу України виступило і київське Динамо.