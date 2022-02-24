Київський клуб опублікував офіційне звернення.
Игроки Динамо, ФК Динамо
24 февраля 2022, 11:32
Динамо виступило зі зверненням та словами підтримки після широкомасштабного нападу Росії на Україну.
"Ми на своїй землі, і нікому її не віддамо! За нами правда, за нами перемога!
Ми обов'язково переможемо, а українці від Ужгорода до Луганська, від Чернігова до Севастополя будуть пишатися тим, що вони громадяни величної держави під назвою Україна!
СЛАВА УКРАЇНІ! СЛАВА НАЦІЇ!" – говориться у зверненні Динамо в Instagram.
Раніше головний тренер Динамо Мірча Луческу повідомив, що не залишить Київ та не покине територію України.