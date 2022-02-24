Украина

Київський клуб опублікував офіційне звернення.

Динамо виступило зі зверненням та словами підтримки після широкомасштабного нападу Росії на Україну.

"Ми на своїй землі, і нікому її не віддамо! За нами правда, за нами перемога!

Ми обов'язково переможемо, а українці від Ужгорода до Луганська, від Чернігова до Севастополя будуть пишатися тим, що вони громадяни величної держави під назвою Україна!

СЛАВА УКРАЇНІ! СЛАВА НАЦІЇ!" – говориться у зверненні Динамо в Instagram.

Раніше головний тренер Динамо Мірча Луческу повідомив, що не залишить Київ та не покине територію України.