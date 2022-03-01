Украина

Бразилець поділився інформацією щодо свого перебування.

Нападник Шахтаря Давід Нерес розповів, що він разом з іншими бразильцями повернувся додому з України.

Нагадаємо, що футболіст разом з іншими гравцями Шахтаря і Динамо застряг в одному з київських готелів після повномасштабного нападу Росії.

"За останні кілька днів ми пережили велику напругу в Україні і моменти, які не хочемо переживати, які не уявляли, що колись переживемо.

Нам вдалося повернутися додому після двох з половиною днів великого відчаю завдяки президенту УЄФА Олександру Чеферіну, який забезпечив нашу безпечну втечу до міста Чернівці, бразильцю Жуніору Мораєсу, який під час усіх зустрічей в готелі "Опера" у всьому нам допомагав, і УАФ, яка провела нас найбезпечнішими дорогами та місцями, коли ми отримали змогу покинути готель.

Слава Богу, ми в безпеці з родинами, і коли все закінчиться, ми вирішимо нашу ситуацію, яка сьогодні не має значення в умовах війни, свідками якої ми там були", – написав Нерес на своїй сторінці Instagram.



Раніше повідомлялося, що Минай допоміг головному тренеру Роберто Де Дзербі покинути Україну.