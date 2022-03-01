Украина

Гравці донесли всьому світу правду.

Українські футболісти записали відеозвернення до людей зі всього світу, у якому розповіли правду про те, що в Україні справжня війна, з якою напала РФ.

"Ми звертаємось до футбольної спільноти, до всіх, хто об’єднаний любов’ю до гри у футбол, кожного вболівальника, кожного гравця, кожного тренера, кожного менеджера. До усіх, хто розуміється, і всіх, хто захоплюється футболом.

Ми звертаємось до вас, щоб пояснити всьому світу, показати кожному жителю планети Земля, що під прикриттям спецоперації, російські війська ведуть відкриту війну проти України, завдають відкритих ударів по житлових районах, обстрілюють мирне населення.

Ми закликаємо кожного, хто чує нас, протидіяти цій війні, зупинити руйнування та кровопролиття. Ми просимо всю світову спільноту протидіяти російській пропаганді. Показувати та розповідати правду про війну в Україні всіма можливими ресурсами.

Ми вдячні кожному, хто вже це зробив, і кожному, хто нас підтримає. Ні війні! Слава Україні! Героям Слава!".