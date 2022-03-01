Украина

Президент Металіста звернувся до мешканців міста, яке зазнає значних обстрілів по мирному населенню з боку РФ.

Останні дні Харків піддається массованим артобстрілам зі сторони РФ по мирних кварталах.

Президент Металіста Олександр Ярославський виступив із зверенням до громадян, підримавши їх та пообіцявши усіляку підтримку після перемоги над окупантами.

"Харків'яни! Я обіцяю та клянусь вам, що ми відновимо наше місто. Ми не просто підіймемо все з руїн, а зробимо ще краще. Я не пошкодую ані сил, ані коштів.

Наразі моя команда робить все, щоб допомогти мешканцям міст, де є наші підприємства. Харків — наш приоритет", — наголосив бізнесмен у зверненні на офіційному сайті Металіста.

Раніше повідомлялось, що Руслан Малиновський та Сергій Ребров разом із іншими закордонними українськими гравцями зібрали значну суму на допомогу ЗСУ.