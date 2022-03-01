Клуб звернувся керівництва страни-агресора.
ФОТО ФК ДИНАМО
01 марта 2022, 15:15
Київське Динамо звернулося до керівництва РФ, яка веде війну на території Україні, вбиваючи всіх та руйнуючи все навколо себе.
"На х** ми вертіли ваші плани і "операції". Закінчимо війну на своїй землі за власним сценарієм! Україна – нація нескорених!", — пишеться на сторінці Динамо у Twitter.
Раніше Віталій Буяльський поділився думкам щодо ситуації в країні.
Шановні співвітчизники! 24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала нападу з боку Російської Федерації. Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки. Слава Україні!