Украина

Клуб звернувся керівництва страни-агресора.

Київське Динамо звернулося до керівництва РФ, яка веде війну на території Україні, вбиваючи всіх та руйнуючи все навколо себе.

"На х** ми вертіли ваші плани і "операції". Закінчимо війну на своїй землі за власним сценарієм! Україна – нація нескорених!", — пишеться на сторінці Динамо у Twitter.

На х** ми вертіли ваші плани і «операції». Закінчимо війну на своїй землі за власним сценарієм!



Україна – нація нескорених! ✊🇺🇦 pic.twitter.com/sdyfdhDRcV — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) March 1, 2022

Раніше Віталій Буяльський поділився думкам щодо ситуації в країні.