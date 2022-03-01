Украина

Гравець Евертона емоційно звернувся до форварда збірної РФ.

Захисник Евертона та збірної України Віталій Міколенко висловився на адресу форварда РФ Артема Дзюби та інших гравців країни-агресора, що досі не висловили свою позиції щодо війни їх держави против України.

"Доки ти, су*о, мовчиш, як і твої обіс*ані футболістики, вбивають мирне населення в Україні. Вас зачинять у вашій зал*пі на все життя и що саме важливе, на все життя вашіх дітей. Я цьому дуже радий, не буде вам пробачення, пєтухи", — написав Миколенко у своєму Instagram.

Нагадаємо, раніше екс-клуб захисника київське Динамо звернулось до керівництва РФ.