Левченко — громадянам РФ: Ви ходите ресторанами, барами, кафе, а в цей час бомбардують український народ

Українець звернувся до либителів помовчати.
Євген Левченко, ТК ФУТБОЛ 1/2/3
02 марта 2022, 13:25
Екс-граець національної збірної України Євген Левченко прокоментував мовчання громадян РФ піл час того, як їх країна прийшла з війною до України.
"Росіяни, як ви спите спокійно, коли від вашого імені вбивають безневинних людей? Не перша війна путінського режиму, але сподіваюся, остання.
Ви ходите ресторанами, барами, кафе, а в цей час бомбардують український народ. Про яке ви ще недавно говорили, що ми брати навіки", — написав Левченко у Twitter.
Шановні співвітчизники! 24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала нападу з боку Російської Федерації. Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки. Слава Україні!