Левченко — громадянам РФ: Ви ходите ресторанами, барами, кафе, а в цей час бомбардують український народ

Украина

Українець звернувся до либителів помовчати.

Екс-граець національної збірної України Євген Левченко прокоментував мовчання громадян РФ піл час того, як їх країна прийшла з війною до України.

"Росіяни, як ви спите спокійно, коли від вашого імені вбивають безневинних людей? Не перша війна путінського режиму, але сподіваюся, остання.

Ви ходите ресторанами, барами, кафе, а в цей час бомбардують український народ. Про яке ви ще недавно говорили, що ми брати навіки", — написав Левченко у Twitter.

Россияне, как вы спите спокойно, когда от вашего имени убивают невинных людей? Это не первая война путинского режима, но надеюсь, последняя. Вы ходите по ресторанам, барам, кафе, а в это время бомбят украинский народ. О котором вы ещё недавно говорили, что мы братья на веки? — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) March 2, 2022