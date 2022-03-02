Украина

Футболіст висловився щодо війни в його рідній країні.

Екс-гравець збірної України Дмитро Чигринський прокоментував війну, яку розв'язала РФ на території всієї України.

Під час матчу чемпіонату Греції між ПАОКом та Іоніксом, за який виступає українець, Чигринський відпразднував гол соєї команди із прапором України.

"Моєму батькові 68 років, він допомагає волонтером на війні. Він служив в армії. Це не війна України, це війна людства", — сказав Чигринський Sport.es.

Шановні співвітчизники! 24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала нападу з боку Російської Федерації. Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки. Слава Україні!