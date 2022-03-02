Украина

Українець подякував ЗСУ та всім, хот допомагає Україні.

Екс-тренер збірної України Андрій Шевченко звернувся до ЗСУ та всіх, кто не залишився осторонь від війни, з якою на територію суверенної України прийшла РФ.

"У мене було звернення до італійського народу та клубу Мілан. Ми маємо всім говорити про війну. Я спілкуюся з клубами та каналами, щоб про це говорили. Ми розуміємо, яка величезна гуманітарна проблема в Україні.

Весь світ відвернувся від РФ, у тому числі у спорті. Моя мама, сестра та інші родичі у Києві, і ніхто не їде. Я хочу передати слова подяки солдатам та всім, хто захищає Україну. Ви – мої герої", — сказав Шевченко в інтерв'ю ICTV.

Виступ Андрія Шевченко перед матчем Мілан — Інтер можна дивитися на Football.ua.