Екс-наставник збірної України виконав промову перед публікою Сан Сіро.
Скріншот із трансляції
02 марта 2022, 08:15
Міланське дербі у рамках першого півфінального поєдинку Кубку Італії-2021/22 напередодні завершилося без голів.
Мілан — Інтер 0:0 Огляд матчу
Початку цього поєдинку, як і більшості матчів по всіх кутках Європи, передувала спеціальна акціє на підтримку України, яка зазнає чергового витку агресії у свій бік.
Окрім надзвичайно ефектного коррео із залученням 55 тис. відвідувачів Сан Сіро, екс-футболіст Мілану та колишній наставник збірної України на генуезької Дженоа Андрій Шевченко звернувся до присутніх на стадіоні.
"Мої любі італійські друзі на Сан Сіро. Я закликаю вас продемонструвати вашу підтримку миру в Україні. Єдине, чого хочуть мешканці України — це мир.
Бо мир не має кордонів через те, що єднає нас у прагненні до нього, набагато сильніше за те, що нас розділяє.
Давайте зупинимо цю війну разом!
Із найліпшими побажаннями до вас!", — йшлось у промові українського спеціаліста.
Нагадаємо, що раніше Маліновський, Ребров та інші українські гравці закордоном зібрали 600 тисяч євро на допомогу ЗСУ.