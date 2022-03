Міланське дербі у рамках першого півфінального поєдинку Кубку Італії-2021/22 напередодні завершилося без голів.

Мілан — Інтер 0:0 Огляд матчу

Початку цього поєдинку, як і більшості матчів по всіх кутках Європи, передувала спеціальна акціє на підтримку України, яка зазнає чергового витку агресії у свій бік.

Окрім надзвичайно ефектного коррео із залученням 55 тис. відвідувачів Сан Сіро, екс-футболіст Мілану та колишній наставник збірної України на генуезької Дженоа Андрій Шевченко звернувся до присутніх на стадіоні.

"Мої любі італійські друзі на Сан Сіро. Я закликаю вас продемонструвати вашу підтримку миру в Україні. Єдине, чого хочуть мешканці України — це мир.

Бо мир не має кордонів через те, що єднає нас у прагненні до нього, набагато сильніше за те, що нас розділяє.

Давайте зупинимо цю війну разом!

Із найліпшими побажаннями до вас!", — йшлось у промові українського спеціаліста.

Peace has no borders



La pace non ha confini pic.twitter.com/fUsiin9zYB