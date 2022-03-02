Украина

Український тренер підримав наш народ.

Екс-тренер Металіста, Дніпра та збірної України Мирон Маркевич висловився з приводу війни, яку РФ розв'язала в Україні.

"Я з 2014 року їздив, їжджу і їздитиму на Схід України. І повірте мені, що на той час у нас нічого не було. Хто мав автомат, той уже був щасливий. І ми вигнали вас із нашої землі, не з усієї території, але добре провчили.

Зараз Україна має чим воювати, але справа навіть не в цьому. У нас є дух, українців не зломити, тож здавайтесь або йдіть з нашої землі.

Це неправильна війна. Ви вже, напевно, зрозуміли, що в Україні немає різниці, хто якою мовою розмовляє, ми один народ. І повірте, у вас нічого не вийде. Дякуємо нашим воїнам. Слава Україні!", — сказав Маркевич в інтерв'ю Команда №1.