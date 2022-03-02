Украина

Крайова провела акцію підтримки України перед поєдинком проти Міовені.

Матч 29-го туру чемпіонату Румунії між Міовені та Університатя Крайова не обійшовся без підтримки на адресу України, територія якої була атакована військовим шляхом з боку Російської Федерації.

Багато українських міст, включаючи Маріуполь, Київ, Харків та інші, постраждали внаслідок бомбардування окупаційними російськими військами.

У зв'язку з цим гравці Крайови вийшли на матч у футболках, замість прізвищ на яких було нанесено назви міст України, зокрема тих, що постраждали від агресії з боку окупантів.

Шановні співвітчизники! 24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала нападу з боку Російської Федерації. Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки. Слава Україні!