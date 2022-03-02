Украина

Український тренер засудив агресію з боку Росії.

Головний тренер Діназа Олександр Головко висловився з приводу широкомасштабного нападу Росії на Україну.

"24.02.2022 життя змінилося назавжди. Шок, страх, апатія – ці почуття зазнали всі мої близькі. Що буде? Як бути? Що робити? Кожен з нас поставив собі ці питання. Як мить для одних, як рік для інших минув тиждень війни. Війни за свою честь та свободу! Я думаю, кожен зробив свій вибір. Моя сім'я зробила його ще у 2014 році, коли ці га.дони віджали Крим. Країна 404 зірвалась з ланцюга. Час дати їм п.зди. Російский корабель, йди на.уй!", – написав Головко на своїй сторінці в Instagram.



Нагадаємо, Головко став головним тренером Діназа у лютому цього року.