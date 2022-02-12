Украина: Вторая лига

Специалист продолжит работу в клубе из Второй лиги.

Александр Головко назначен на должность нового главного тренера Диназа, сообщает официальный сайт украинского клуба.

Детали соглашения украинского специалиста с клубом из Киевской области остаются неизвестными. Перед новым тренером поставили задачу выхода в Первую лигу.

"Я надеюсь, что я смогу оправдать доверие. Работы на самом деле очень много, но хорошо, что есть хорошие условия и есть клуб, который развивается уже достаточно долго для того, чтобы повзрослеть и стать самодостаточным.

В спорте все очень просто: есть только первое место. Все хотят, чтобы в Вышгороде был футбол высокого уровня. Мне будет приятно над этим работать", – прокомментировал свое назначение Головко.

На данный момент Диназ занимает 4-е место в группе А Второй лиги, отставая от лидирующих Карпат Львов на 8 очков.