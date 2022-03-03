Украина

Бразильський футболіст воліє повернутися на Батьківщину.

Евакуація легіонерів українських клубів у більш безпечні місця проходить доволі швидко та без надзвичайних пригод, проте деякі з них уже не мають бажання у подальшому повертатися до нашої країни, розпочавши пошук нового місця працевлаштування.

Як повідомляє бразильський ресурс Portal do Colorado, черговим кандидатом на якнайскоріший трансфер може стати нападник київського Динамо Вітіньо, який вже встиг повернутися на Батьківщину і саме там шукає собі новий клуб.

На 22-річного виконавця завжди можна знайти претендента, що лишень підтверджує факт зацікавленості у його послугах бразильського Інтернасьонала.

Оскільки Вітіньо пов’язаний з "біло-синіми" довгостроковою угодою, розрахованою до 2026 року, то зараз йому доведеться провести перемовини з клубом про передчасне розірвання контракту, або ж умовити Динамо погодитися на пропозицію оренди з подальшим викупом.

Зауважимо, що за 13 зіграних матчів цього сезону бразилець устиг відзначитися тричі.