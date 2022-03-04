Українець, як і багато інших, залишив країну-агресора.
Артем Полярус, Олександрія
04 марта 2022, 08:25
Украхнський хавбек Артем Полярус розірвав контракт з Ахматом, повідомляє прес-служба клубу.
Повідомляється, що гравець залишив клуб із ттакою ж причини, як і інші українські гравці — "за сімейними обставинами".
У 2019 році Полярус залишив Украхну та відправився до РФ. Наразі невідомо, де він продовжить кар'єру.
Раніше повідомлялось, що Ярослав Ракицький розірвав контракт із Зенітом через важку сімейну ситуацію у футболіста.
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