Украхнський хавбек Артем Полярус розірвав контракт з Ахматом, повідомляє прес-служба клубу.

Повідомляється, що гравець залишив клуб із ттакою ж причини, як і інші українські гравці — "за сімейними обставинами".

У 2019 році Полярус залишив Украхну та відправився до РФ. Наразі невідомо, де він продовжить кар'єру.

Раніше повідомлялось, що Ярослав Ракицький розірвав контракт із Зенітом через важку сімейну ситуацію у футболіста.

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