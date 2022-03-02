Гравець розірвав угоду з російським клубом.
Ярослав Ракицький, Getty Images
02 марта 2022, 16:54
Захисник Ярослав Ракицький покинув Зеніт, повідомляє офіційний сайт російського клубу.
Як зазначається в офіційному повідомленні, сторони прийняли рішення розірвати угоду через важку сімейну ситуацію у футболіста.
Ракицький приєднався до Зеніту в січні 2019 року з донецького Шахтаря. Після переходу центрбек відмовився від виступів за збірну України.
Нагадаємо, після початку повномасштабного нападу Росії Ракицький опублікував звернення в якому закликав до миру та припинення війни.