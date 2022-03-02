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Гравець розірвав угоду з російським клубом.

Захисник Ярослав Ракицький покинув Зеніт, повідомляє офіційний сайт російського клубу.

Як зазначається в офіційному повідомленні, сторони прийняли рішення розірвати угоду через важку сімейну ситуацію у футболіста.

Ракицький приєднався до Зеніту в січні 2019 року з донецького Шахтаря. Після переходу центрбек відмовився від виступів за збірну України.

Нагадаємо, після початку повномасштабного нападу Росії Ракицький опублікував звернення в якому закликав до миру та припинення війни.