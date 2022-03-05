Украина

Екс-півзахисник Металіста на збірної України поділився емоціями від подій в Україні.

Український екс-півзахисник Едмар Галовський, який провів найбільш видатну частину своєї футбольної кар’єри у складі харківського Металіста, не міг залишитися осторонь важких подій, із якими останніми днями вимушена зіштовхуватися наша країна.

"Я сам із Бразилії, проте свого часу взяв українське громадянство.

Майже всю свою футбольну кар’єру я провів в Україні, де грав за сімферопольську Таврію, харківський Металіст та дніпропетровський Дніпро. Моя дружина з України, усі мої діти народилися тут.

Я хотів би звернутися до вас, росіяни, які не розуміють, що тут відбувається. Люди помирають, їм страшно, вони не знають, що буде з ними завтра.

Тому, перш за все, не вірте усьому, що вам говорять. Думайте про своє майбутнє, майбутнє своїх дітей.

Хочу, аби ви всі знали — я пишаюся тим, що взяв громадянство України", — йшлося у звернені екс-гравця.



Нагадаємо, що раніше президент харківського Металіста Олександр Ярославський пообіцяв укласти кошти від продажу власної яхти у відбудову Харкова.