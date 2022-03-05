Украина

Два граці загинули під час війни в Україні.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно виступив із заявою, у якій висловив співчуття у зв’язку з загибеллю українських футболістів.

"Дорогий президенте, хочу висловити свої найщиріші та сердечні співчуття у зв’язку з трагічною загибеллю футболістів Віталія Сапила та Дмитра Мартиненка.

Не вистачає слів, щоб описати наш сум щодо цих утрат. Віталій Сапило, гравець Карпат, Дмитро Мартиненко, гравець Гостомеля, не будуть забуті, усім нам їх дуже бракуватиме.

Від імені міжнародної футбольної спільноти хочу висловити найглибші співчуття Українській асоціації футболу, Карпатам, Гостомелю і сім’ям Віталія Сапила та Дмитра Мартиненка, їхнім партнерам, друзям та близьким.

Наші думки – з усіма вами. Ми сподіваємося, що певною мірою наші слова підтримки зможуть принести хоч трохи миру та спокою в цей сумний час", — сказав Інфантіно.

Нагадаємо, що Віталій Сапило був командиром танкового взводу та знешкодив три десятки одиниць техніки ворога. Він загинув під Києвом.

Дмитро Мартиненко — вихованець луганського футболу. Він загинув при штурмі міста Гостомель.